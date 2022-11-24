В Новороссийске море снова окрасилось в красный цвет
Общество
24.11.2022 12:39
Необычное, но традиционное для города-героя явление заметили в конце ноября на пляже «Алексино». Морская вода окрасилась в розово-красный цвет.
Видеозапись опубликовали в социальных сетях. Отдыхающие испугались, увидев окрас моря, но местные жители их успокоили — такое явление для осени не новое.
В прошлом году ученые брали пробы воды из-за окрашивания воды на этом же пляже. Исследования показали, что оттенки красного появились из-за размножения микроскопических водорослей. Такое явление наблюдается ежегодно и не зависит от времени года. Часто обилие фрагментов красных водорослей в морской воде вызывает шторм. Водоросли не токсичны и не несут вреда для окружающей среды.
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