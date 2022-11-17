Из-за засухи в Европе в Черном море снизился уровень воды
Новороссийский фотограф SegaBlackSea опубликовал в соцсетях снимки, на которых видно, что уровень воды в море стал меньше обычного.
Фотограф отметил, что теперь в Новороссийске на молу видны плиты, которые приварили под водой. Очевидец предположил, что уровень воды в Черном море снизился примерно на 40 см.
«В этом году была довольно сильная засуха в Европе. Соответственно Дунай мало приносит воды. В европейской части России тоже было мало осадков, и реки сильно обмелели. Прибыль воды в Черное море не так велика. Его уровень немного упал», — рассказал член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.
Эксперт напомнил, что Черное море является внутренним и в основном питается пресными водами из рек Европы и Кавказа. По его словам, основную массу воды приносят реки Днепр, Дунай, Кубань и Дон. При этом, нынешний отлив в море составляет менее 40 см.
Голубитченко подчеркнул, что подобные явления наблюдают каждый год. Чаще всего с августа по октябрь, сообщает «Наша Газета Новороссийск».
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