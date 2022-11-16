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«Новороссийский зерновой терминал» оштрафовали на 1,5 млн рублей за загрязнение Черного моря

Общество
16.11.2022 14:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/novorossijskij-zernovoj-terminal-oshtrafovali-na-1-5-mln-rublej-za-zagryaznenie-chernogo-morya
«Новороссийский зерновой терминал» оштрафовали на 1,5 млн рублей за загрязнение Черного моря
Фото t.me/radionovasg

При обследовании акватории Черного моря инспекторы Росприроднадзора заметили загрязнение зерновой пылью.

«По данному факту к административной ответственности привлечено ООО «НЗТ». Компания оплатила штраф в размере 200 тыс. рублей, но от добровольной оплаты ущерба отказалась», — сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram.

Она уточнила, причиненный природе ущерб в размере 1 млн 490,6 тыс. рублей с «Новороссийского зернового терминала» взыскали через суд.

Аналогичное нарушение заметили и в Ростовской области. Компания «Юг Руси» при погрузке пшеницы на теплоход «Роузвуд» загрязнила акваторию реки Дон зерновой пылью. Предприятие оперативно приняло меры и добровольно оплатила причиненный ущерб в 2 млн 678,8 тыс. рублей.

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