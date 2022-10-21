В Темрюке владельца автомойки оштрафовали на 300 тыс. рублей за загрязнение почвы

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На судебном заседании подсудимый частично признал вину.

«В период с марта 2017 года по январь 2019 года, действуя в нарушение требований Федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды, не желая нести дополнительные расходы, подсудимый не предпринял мер к своевременному сбору, вывозу и утилизации жидких отходов, образующихся от промывки цистерн. Это привело к неоднократному разливу отходов на поверхность земельного участка и загрязнению почвы и грунта», — сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова.

По словам подсудимого, на автомойке промывались цистерны, перевозившие отходы, пальмовое и растительное масло, и, по его мнению, никакой угрозы для окружающей среды они не представляют. Однако суд признал мужчину виновным.

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