В Новороссийске медики сачком достали из желудка 7-летнего ребенка батарейку

В Городскую больницу города-героя поступил 7-летний ребенок с жалобами на тошноту и рвоту. Рентген показал, что маленький пациент случайно проглотил батарейку.

Так как литиевые батарейки вызывают ожоги слизистых оболочек и некроз тканей и могут привести к перфорации органов уже через 2-4 часа, поэтому достать ее из желудка малыша надо было как можно быстрее.

Медики эндоскопического отделения больницы приступили к манипуляциям. Однако гладкая поверхность батарейки не позволяла зацепить ее обычными щипцами, а спазм пищеводного сфинктера затруднял извлечение: резкие движения могли повредить пищевод или сломать инструмент.

Медики начали «охоту» на батарейку с помощью специального сетчатого инструмента «корзинки-сачка». Во время естественного расслабления сфинктера пищевода батарейку удалось аккуратно извлечь. Операция прошла успешно, жизнь ребенка вне опасности, сообщает пресс-служба Горбольницы № 1 Новороссийска.

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Стандартные инструменты (щипцы типа «крысиный зуб») не подошли: кольцо было слишком широким и соскальзывало. Медики применили специальную «корзинку» для извлечения инородных тел — устройство, позволяющее аккуратно захватить объект. После нескольких попыток кольцо удалось зафиксировать так, чтобы безопасно провести его через физиологические сужения ЖКТ.

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