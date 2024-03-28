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В Новороссийске машина сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-mashina-sbila-8-letnego-malchika-na-peshehodnom-perehode
В Новороссийске машина сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 27 марта около 15:00 на улице Видова. Ребенок жив, но получил травмы.

По предварительным данным, 37-летний мужчина ехал за рулем «Лада Гранта» и сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали. Обстоятельства устанавливаются.

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