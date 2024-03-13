В Новороссийске ликвидировали найденную в СНТ «Родничок» авиабомбу

Авиационную бомбу АО-25М13 времен Великой Отечественной войны уничтожили 13 марта на полигоне Раевском.

Работы по ликвидации выполнили специалисты Донского спасательного центра МЧС России Об этом сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

«В общей командной работе по транспортировке и уничтожению опасного боеприпаса приняли участие сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска», МЧС, МВД, экстренные службы города», — написал Яменсков в ВКонтакте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиабомбу обнаружили 10 марта в ходе проведения хозяйственных работ на территории СНТ «Родничок». Из-за найденного боеприпаса жителей СНТ эвакуировали.