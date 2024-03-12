В Новороссийске эвакуируют жителей СНТ «Родничок» из-за обнаруженного снаряда
Происшествия
12.03.2024 12:39
В ходе хозяйственных работ в СНТ «Родничок» 10 марта обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
В городе герой для обезвреживания бомбы приедет пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России.
В связи с этим движение всего транспорта на въезде в СНТ перекроют 13 марта с 9:00. Доступ людей на время проведения ликвидации запрещен, население просят убрать припаркованные автомобили в радиусе проведения работ.
Кроме того, жителей просят покинуть дома до 9:00 13 марта, окна оставить открытыми в форточном режиме, чтобы не повредить стеклопакеты, сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков во «ВКонтакте».
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