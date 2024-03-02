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Служебная собака нашла боеприпасы в шкафу у жителя Армавира

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sluzhebnaya-sobaka-nashla-boepripasy-v-shkafu-u-zhitelya-armavira
Служебная собака нашла боеприпасы в шкафу у жителя Армавира
Фото t.me/armavir_23_mvd

Житель Армавира хранил в своем шкафу 15 патронов к автомату Калашникова. На 51-летнего мужчину завели уголовное дело.

В рамках следственных действий в отношении жителя Армавира его дом проверили кинолог со служебной собакой.

Во время осмотра служебный пес по кличке Цой заинтересовался содержимым шкафа с одеждой. В глубине шкафа он нашел пакет и сигнальной позой «зависание» обозначил наличие искомого запаха. В пакете обнаружили 15 патронов к автомату Калашникова, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру.

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