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За хранение ручной гранаты, ружья и пороха на Кубани осудят пожилого рыбака

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-rybak-nashel-vozle-reki-ruzhe-s-patronami-i-hranil-ih-doma
За хранение ручной гранаты, ружья и пороха на Кубани осудят пожилого рыбака
Фото t.me/mvd_23

В полиции по Красноармейскому району завершили расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя хутора Прикубанского, которого обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По данным следствия, полицейские получили оперативную информацию о том, что пенсионер хранит дома оружие.

Во время обыска в сараях нашли ручную осколочную гранату РГД-5, 230 г пороха, более 200 патронов и самодельное гладкоствольное огнестрельное ружье. Установили, что оружие и боеприпасы мужчина нашел во время рыбалки возле реки Кубань и принес домой. После чего несколько лет хранил.

На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Пенсионеру грозит до 8 лет лишения свободы, пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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