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Полиция Краснодара проводит проверку сообщения об автохулигане с пистолетом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-krasnodara-provodit-proverku-soobshheniya-ob-avtohuligane-s-pistoletom
Полиция Краснодара проводит проверку сообщения об автохулигане с пистолетом
Фото t.me/chp_krd

Инцидент произошел ночью 21 февраля на улице Красной в столице Кубани.

Видеозапись с регистратора опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как по улице Красной едет автомобиль, пассажир которого в вытянутой вверх руке держит предмет, похожий на пистолет.

В полиции Краснодара на основании выявленной в соцсетях видеозаписи начали проводить проверку.

«В ходе разбирательства будет установлена личность данного гражданина и его действиям дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару в Telegram.

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