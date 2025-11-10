В Новороссийске котенок выбежал на улицу, залез на дерево и впал в ступор

Понедельник для сотрудников муниципальной службы спасения Новороссийска начался со звонка обеспокоенной местной жительницы.

Женщина рассказала, что ее котенок выбежал на улицу, испугался, залез на дерево и впал в ступор. Спуститься котенок не смог, а помочь питомцу самостоятельно у женщины не получилось.

Прибывшие на место спасатели поднялись к испуганному животному и аккуратно вернули его на землю.

«Спасатели при помощи своих добрых рук сняли котика с дерева и передали его хозяйке. Понедельник начался с добрых дел!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

