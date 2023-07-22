В Новороссийске котенок играл с ножом и лишился части хвоста

Необычный случай произошел в одной из ветеринарных клиник Новороссийска. Там хирургам пришлось ампутировать часть хвоста четырехмесячному котенку, который пострадал, играя с кухонным ножом.

Выяснилось, что нож упал острием на кошачий хвост. Травма потребовала ампутации, но ветеринары полагают, что, когда швы заживут, дефект будет не очень заметным. Швы планируют снять через 10 дней.

Опасными для животных могут быть не только ножи, но и мячи. Еще одна пациентка новороссийских ветеринаров, собака по имени Чакки, проглотила мелкий мячик и неделю «носила» его в желудке. Когда состояние животного стало ухудшаться, хозяева отвезли его к врачу. После УЗИ животному провели гастроскопию и извлекли мяч.

Ветеринары напоминают, что за животными, как и за маленькими детьми нужно внимательно следить и покупать им подходящие игрушки, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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