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В Новороссийске корпус начальной школы в Цемдолине готов на 29%

Общество
18.08.2022 17:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-korpus-nachalnoj-shkoly-v-tsemdoline-gotov-na-29
В Новороссийске корпус начальной школы в Цемдолине готов на 29%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Корпус на 400 мест возводят по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Трехэтажное здание уже готово на 29%. Сейчас здесь укладывают кирпичные перегородки, монтируют окна, выполняют кровельные работы и прокладывают инженерные сети. Корпус достроят к концу 2022 года.

В новом блоке будут не только учебные классы, но и спортзал, актовый зал и библиотека. Прилегающую территорию также обустроят. На спортплощадке будет гимнастический городок, волейбольную и баскетбольную площадки, поле для мини-футбола и беговая дорожка.

Также в 15-м микрорайоне города сейчас идет строительство школы на 1,1 тыс. мест. Строительство соцобъектов в крае находится под личным контролем губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске открыли самую большую в городе школу на 1 тыс. 550 мест.

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