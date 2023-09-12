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В Новороссийске капитана теплохода осудили за контрабанду нефти на 2 млрд рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-kapitana-teplohoda-osudili-za-kontrabandu-nefti-na-2-mlrd-rublej
В Новороссийске капитана теплохода осудили за контрабанду нефти на 2 млрд рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении капитана морского судна, которого обвиняли в контрабанде топлива, в сентябре вынес Ленинский районный суд Новороссийска.

По данным суда, в марте 2020 года капитан теплохода ALTAI по указанию неустановленного лица загрузил в порту Новороссийска на борт более 80 тыс. т нефти. При этом капитан знал, что вывоз сырой нефти из РФ на Украину запрещен. Он предоставил недостоверные документы, в которых пунктом назначения и выгрузки был заявлен итальянский порт Аугуста, направился в украинский порт Южный. Таким образом капитан транзитом переместил сырую нефть стоимостью 2 млрд 29 млн 267 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о контрабанде нефти. Суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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