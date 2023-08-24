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Более 1,1 тонны химических реагентов незаконно вывезли за границу из Краснодарского края

Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-1-tonny-himicheskih-reagentov-nezakonno-vyvezli-za-granitsu-iz-krasnodarskogo-kraya
Более 1,1 тонны химических реагентов незаконно вывезли за границу из Краснодарского края
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Контрабанду химических веществ выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с Краснодарской таможней.

По предварительным данным, через один из международных пунктов пропуска из России в одну из стран ближнего зарубежья незаконно было вывезено более 1 т сульфида натрия и 100 кг кремнефтористого натрия, которые могут быть использованы при создании химического оружия. При этом вывозить химические реагенты за границу разрешено только по лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых или радиоактивных веществ, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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