Более 1,1 тонны химических реагентов незаконно вывезли за границу из Краснодарского края

Контрабанду химических веществ выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с Краснодарской таможней.

По предварительным данным, через один из международных пунктов пропуска из России в одну из стран ближнего зарубежья незаконно было вывезено более 1 т сульфида натрия и 100 кг кремнефтористого натрия, которые могут быть использованы при создании химического оружия. При этом вывозить химические реагенты за границу разрешено только по лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых или радиоактивных веществ, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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