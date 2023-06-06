Житель Абхазии пытался провезти пистолет и патроны через границу в Сочи

Автомобиль ВАЗ-2107, следовавший из Абхазии, остановили для прохождения таможенного контроля на посту МАПП Адлер Краснодарской таможни.

По словам водителя «семерки», 46-летнего жителя Абхазии, у него не было с собой товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу. Однако при осмотре автомобиля в бардачке обнаружились пистолет Glock 1594-01 и 14 патронов к нему калибра 9 мм.

Экспертиза подтвердила, что найденный пистолет является огнестрельным короткоствольным нарезным оружием австрийского производства, а патроны — боеприпасами.

Документов, разрешающих провоз оружия и боеприпасов через границу, у мужчины не оказалось. Автомобиль, пистолет и патроны изъяли, а на подозреваемого завели уголовное дело. За контрабанду огнестрельного оружия ему грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

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