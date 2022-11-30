В Новороссийске к 2025 году реконструируют очистные сооружения
Общество
30.11.2022 11:35
На реконструкцию очистных сооружений в районе улицы Рыбацкой Южного района заключили долгосрочный контракт. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Специалисты разработают проект, проведут экспертизы, технологический и ценовой аудит, после чего приступят к реконструкции.
«Заключение контракта — это наш первый шаг к масштабной работе, которая направлена на предотвращение возможных экологических катастроф и сохранение здоровья наших жителей», — написал Андрей Кравченко в Telegram.
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