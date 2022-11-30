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В Новороссийске к 2025 году реконструируют очистные сооружения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-k-2025-godu-rekonstruiruyut-ochistnye-sooruzheniya
В Новороссийске к 2025 году реконструируют очистные сооружения
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

На реконструкцию очистных сооружений в районе улицы Рыбацкой Южного района заключили долгосрочный контракт. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Специалисты разработают проект, проведут экспертизы, технологический и ценовой аудит, после чего приступят к реконструкции.

«Заключение контракта — это наш первый шаг к масштабной работе, которая направлена на предотвращение возможных экологических катастроф и сохранение здоровья наших жителей», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Читайте также: в Ленинградском районе реконструкцию очистных сооружений завершат в 2024 году.

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