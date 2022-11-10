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В Ленинградском районе реконструкцию очистных сооружений завершат в 2024 году

Общество
10.11.2022 17:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-leningradskom-rajone-rekonstruktsiyu-ochistnyh-sooruzhenij-zavershat-v-2024-godu
В Ленинградском районе реконструкцию очистных сооружений завершат в 2024 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

К реконструкции водоочистных сооружений в станице Ленинградской приступили в текущем году в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить работы планируют в 2024 году.

В настоящее время забетонировали фундамент под резервуар ливневых стоков и уложили наружные сети водоснабжения. Также завершили армирование фундаментов станции водоподготовки, разработку грунта под резервуары чистой воды и гидроизоляцию фундамента под газоконверсор.

Вода в станицу Ленинградскую поступает из восьми водозаборных скважин. Новые сооружения смогут очищать 10 тыс. куб. м воды в сутки. В процессе обработки из воды будут удаляться растворенные газы, а также будет снижаться окисляемость и цветность.

Население Ленинградской — свыше 30 тыс. человек. Благодаря новым очистным сооружениям с многоступенчатой системой фильтрации они будут обеспечены чистой водой.

Кроме того, по нацпроекту реконструируют системы водоснабжения в Горячем Ключе, Темрюке, станицах Крыловской и Каневской. В прошлом году новые очистные построили в Белореченске и Новокубанске, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Горячем Ключе по нацпроекту благоустроят бульвар на улице Ленина.

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