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В Горячем Ключе по нацпроекту благоустроят бульвар на улице Ленина

Общество
10.11.2022 08:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-po-natsproektu-blagoustroyat-bulvar-na-ulitse-lenina
Видео канала «Кубань 24»

Сейчас там уже появились контуры пешеходных и велодорожек, рабочие устанавливают бордюры, кладут плитку, строят ливневку и прокладывают коммуникации. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Общая площадь будущей прогулочной территории составит 65 тыс. кв. м, поэтому для удобства горожан работы по благоустройству разбили на три этапа. Первый планируют завершить до конца года. За это время должны привести в порядок около полукилометра улицы. Скоро здесь установят освещение.

Финальным аккордом станет озеленение, оно займет треть всей территории. После полного завершения проекта новый бульвар соединится с набережной озера Круглое в единую рекреационную зону.

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