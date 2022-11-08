В горбольницу Горячего Ключа доставили новое медоборудование

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В медучреждение закупили новые компьютерный томограф, маммограф, систему эндоскопической визуализации. Об этом 8 ноября рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани также сообщила, что в городскую больницу Горячего Ключа доставили компьютерное оборудование и мебель для операционных.

«Завершили капитальный ремонт отделения скорой помощи. Пополнили автопарк девятью легковыми медицинскими автомобилями и машиной скорой помощи. Сейчас согласовываем ПСД для капремонта родильного отделения городской больницы», — написала Минькова в Telegram.

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