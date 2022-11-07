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В Новокубанскую районную больницу по нацпроекту закупили новый эндоскоп

Общество
07.11.2022 16:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novokubanskuyu-rajonnuyu-bolnitsu-po-natsproektu-zakupili-novyj-endoskop
В Новокубанскую районную больницу по нацпроекту закупили новый эндоскоп
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новую систему эндоскопической визуализации для исследования желудочно-кишечного тракта учреждение получило по нацпроекту «Здравоохранение».

Новый аппарат будут применять для диагностики различных заболеваний ЖКТ. В том числе язвы, полипов и воспалений в желудке. Кроме того, это оборудование поможет выявить на самых ранних стадиях новообразования в кишечнике, что позволит назначить своевременное лечение.

«Эндоскоп крайне необходим в проведении обследования больных. Теперь такая возможность появилась у новокубанцев», — сказал главврач Новокубанской ЦРБ Александр Жарников.

По нацпроекту «Здравоохранение» в лечебные учреждения Кубани приобретают новое оборудование. Кроме того, возводят и капитально ремонтируют медучреждения, возводят ФАПы. В текущем году модернизация охватит 56 медорганизаций. Эта работа находится на особом контроле губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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