В Новороссийске изменилась схема движения автобуса № 41М

Видео канала «Кубань 24»

Маршрут продлили до улицы Мурата Ахеджата.

В управлении пассажирского транспорта Новороссийска решили изменить маршрут в связи с тем, что многие жители возят детей в новый корпус гимназии № 6.

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