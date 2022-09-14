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В Новороссийске изменилась схема движения автобуса № 41М

Общество
14.09.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-izmenilas-shema-dvizheniya-avtobusa-41m
Видео канала «Кубань 24»

Маршрут продлили до улицы Мурата Ахеджата.

В управлении пассажирского транспорта Новороссийска решили изменить маршрут в связи с тем, что многие жители возят детей в новый корпус гимназии № 6.

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