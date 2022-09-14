В Новороссийске изменилась схема движения автобуса № 41М
Общество
14.09.2022 09:38
Маршрут продлили до улицы Мурата Ахеджата.
В управлении пассажирского транспорта Новороссийска решили изменить маршрут в связи с тем, что многие жители возят детей в новый корпус гимназии № 6.
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