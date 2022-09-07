Автобусный рейс Санкт-Петербург — Геленджик продлят до Анапы

Автобусный рейс Санкт-Петербург — Геленджик продлят до Анапы

Об этом 7 сентября сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Автобусный рейс Санкт-Петербург — Геленджик начал работу около месяца назад. За это время он стал популярен и среди жителей северной столицы, и у южан, которые едут в Санкт-Петербург. Поляков отметил, что заполняемость автобусов практически 100%.

В связи с такой популярностью вице-губернатор поручил организовать на пути следования автобуса в Геленджик остановки в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону, а сам маршрут продлить до Анапы.

«Ранее попросил вас выбрать, в какие города еще необходимо открыть прямые автобусные маршруты в период приостановки авиасообщения. Лидер голосования — Симферополь. Далее идут Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж», — написал Поляков в Telegram.

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