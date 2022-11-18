В Новороссийске из-за утечки на сети жители 28 домов остались без отопления
Происшествия
18.11.2022 14:45
Аварийное отключение тепла в городе-герое произошло 18 ноября в 14:00 в 10 микрорайоне.
В трубопроводе тепловой сети, находящейся на балансе АО «АТЭК», в ночь на 18 ноября образовалась утечка. Рабочим пока не удалось устранить ее. В связи с этим отопление временно отключили в жилых домах по адресам:
- улица Героев Десантников № 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38 и 40;
- улица Волгоградская № 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52 и 54;
- проспект Дзержинского № 207 и 209;
- улица Малоземельская № 1, 3 и 5.
Тепла также нет в школе № 29 на улице Волгоградской, 46, детском саду № 80 на улице Героев Десантников, 16 и детском саду № 81 на улице Героев Десантников, 26, сообщает МЦУ Новороссийска.
Когда в 10 микрорайоне восстановят подачу отопления, не уточнили.
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