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В Новороссийске из-за утечки на сети жители 28 домов остались без отопления

Происшествия
18.11.2022 14:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-utechki-na-seti-zhiteli-28-domov-ostalis-bez-otopleniya
В Новороссийске из-за утечки на сети жители 28 домов остались без отопления
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение тепла в городе-герое произошло 18 ноября в 14:00 в 10 микрорайоне.

В трубопроводе тепловой сети, находящейся на балансе АО «АТЭК», в ночь на 18 ноября образовалась утечка. Рабочим пока не удалось устранить ее. В связи с этим отопление временно отключили в жилых домах по адресам:

  • улица Героев Десантников № 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38 и 40;
  • улица Волгоградская № 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52 и 54;
  • проспект Дзержинского № 207 и 209;
  • улица Малоземельская № 1, 3 и 5.

Тепла также нет в школе № 29 на улице Волгоградской, 46, детском саду № 80 на улице Героев Десантников, 16 и детском саду № 81 на улице Героев Десантников, 26, сообщает МЦУ Новороссийска.

Когда в 10 микрорайоне восстановят подачу отопления, не уточнили.

Читайте также: в Краснодаре из-за аварии на теплосетях отключили отопление в трех домах в Центральном округе.

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