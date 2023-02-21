В Новороссийске из-за утечек отключили тепло в 19 многоэтажках

Жители некоторых многоквартирных домов города-героя временно остались без отопления утром 21 февраля.

В котельной на улице Мысхакское шоссе, 57 потек котел. Из-за этого с 6:30 приостановили подачу тепла в жилые дома на улице Мысхакское шоссе, 59, 71, 73, улице Куникова, 55 К1 и 55 К2, а также в детском саду № 13.

По данным МЦУ Новороссийска, на тепловой сети на улице Волгоградской, 10 произошла утечка теплоносителя. В связи с этим с 9:00 до 14:00 отключили отопление в многоквартирных домах на улицах:

Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Мысхакское шоссе, 50, 52, 54, 56;

Золотаревского, 2, 2А.

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