В Новороссийске из-за ремонта на 4 дня закроют движение через ж/д переезд в поселке Верхнебаканском
Общество
20.02.2023 21:09
Движение всех видов транспорта через железнодорожный переезд на улице Ленина будет ограничено с 8:00 23 февраля до 6:00 27 февраля.
Меры связаны с ремонтом железнодорожного переезда. Маршрутные автобусы № 103 и 103М будут ездить до железнодорожного переезда на улице Ленина. Маршрут 104М будет заезжать в поселок Верхнебаканский до переезда на улице Ленина, а далее проследует в район Тимофеевки, в поселок Горный и обратно в Новороссийск.
Водителей просят планировать свои маршруты заранее, сообщает управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре до 26 февраля закроют движение по участку улицы Зиповской.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
- Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину