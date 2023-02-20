В Новороссийске из-за ремонта на 4 дня закроют движение через ж/д переезд в поселке Верхнебаканском

Движение всех видов транспорта через железнодорожный переезд на улице Ленина будет ограничено с 8:00 23 февраля до 6:00 27 февраля.

Меры связаны с ремонтом железнодорожного переезда. Маршрутные автобусы № 103 и 103М будут ездить до железнодорожного переезда на улице Ленина. Маршрут 104М будет заезжать в поселок Верхнебаканский до переезда на улице Ленина, а далее проследует в район Тимофеевки, в поселок Горный и обратно в Новороссийск.

Водителей просят планировать свои маршруты заранее, сообщает управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре до 26 февраля закроют движение по участку улицы Зиповской.