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В Новороссийске из-за ремонта на 4 дня закроют движение через ж/д переезд в поселке Верхнебаканском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-remonta-na-4-dnya-zakroyut-dvizhenie-cherez-zh-d-pereezd-v-poselke-verhnebakanskom
В Новороссийске из-за ремонта на 4 дня закроют движение через ж/д переезд в поселке Верхнебаканском
Фото t.me/upravlenietransporta

Движение всех видов транспорта через железнодорожный переезд на улице Ленина будет ограничено с 8:00 23 февраля до 6:00 27 февраля.

Меры связаны с ремонтом железнодорожного переезда. Маршрутные автобусы № 103 и 103М будут ездить до железнодорожного переезда на улице Ленина. Маршрут 104М будет заезжать в поселок Верхнебаканский до переезда на улице Ленина, а далее проследует в район Тимофеевки, в поселок Горный и обратно в Новороссийск.

Водителей просят планировать свои маршруты заранее, сообщает управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска в Telegram.

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