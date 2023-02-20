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В Краснодаре до 26 февраля закроют движение по участку улицы Зиповской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-do-26-fevralya-zakroyut-dvizhenie-po-uchastku-ulitsy-zipovskoj
В Краснодаре до 26 февраля закроют движение по участку улицы Зиповской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Участок улицы Зиповской от Московской до Байбакова закроют для движения автомобилей с 23:00 22 февраля до 12:00 26 февраля. На это время запланировано переустройство канализации, связи и электросети.

В связи с этим изменится схема движения автобуса № 20. В прямом и обратном направлениях автобусы будут следовать в объезд от улицы Российской по Зиповской, Байбакова, Карякина, Московской, Зиповской и далее по установленному маршруту.

Для жителей домов в этом районе будет организован подъезд через дворы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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