В Краснодаре до 26 февраля закроют движение по участку улицы Зиповской

Участок улицы Зиповской от Московской до Байбакова закроют для движения автомобилей с 23:00 22 февраля до 12:00 26 февраля. На это время запланировано переустройство канализации, связи и электросети.

В связи с этим изменится схема движения автобуса № 20. В прямом и обратном направлениях автобусы будут следовать в объезд от улицы Российской по Зиповской, Байбакова, Карякина, Московской, Зиповской и далее по установленному маршруту.

Для жителей домов в этом районе будет организован подъезд через дворы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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