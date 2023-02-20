В Краснодаре до 26 февраля закроют движение по участку улицы Зиповской
Общество
20.02.2023 16:09
Участок улицы Зиповской от Московской до Байбакова закроют для движения автомобилей с 23:00 22 февраля до 12:00 26 февраля. На это время запланировано переустройство канализации, связи и электросети.
В связи с этим изменится схема движения автобуса № 20. В прямом и обратном направлениях автобусы будут следовать в объезд от улицы Российской по Зиповской, Байбакова, Карякина, Московской, Зиповской и далее по установленному маршруту.
Для жителей домов в этом районе будет организован подъезд через дворы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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