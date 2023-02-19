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Под Краснодаром на ремонт закроют ж/д переезд в станице Старокорсунской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-na-remont-zakroyut-zh-d-pereezd-v-stanitse-starokorsunskoj
Под Краснодаром на ремонт закроют ж/д переезд в станице Старокорсунской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение закроют на сутки на железнодорожном переезде 113 км, пересекаемом дорогой станица Старокорсунская — поселок Плодородный. 

Ограничения введут в 08:00 27 февраля. Планируется, что ремонт дорожного полотна продлится до 8:00 28 февраля.

Переезд отремонтирует Краснодарская дистанция пути «ПЧ-21» филиала Северо-Кавказской железной дороги ОАО «РЖД». На время ограничений там установят временные дорожные знаки и информационное панно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

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