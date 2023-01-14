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В Новороссийске из-за пожара в квартире эвакуировали 78 жителей многоэтажки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-pozhara-v-kvartire-evakuirovali-78-zhitelej-mnogotazhki
В Новороссийске из-за пожара в квартире эвакуировали 78 жителей многоэтажки
Фото t.me/novosti_novoross

Пожар произошел 14 января в многоквартирном доме на улице Карамзина в Новороссийске. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 16:38.

К месту пожара в течение пяти минут прибыли пожарные — 15 человек и 5 единиц техники. Спасатели эвакуировали 78 человек и принялись за тушение пожара в квартире. Площадь возгорания составила 30 кв. метров.

В 17:05 квартиру полностью потушили, при пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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