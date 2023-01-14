В Новороссийске из-за пожара в квартире эвакуировали 78 жителей многоэтажки

Пожар произошел 14 января в многоквартирном доме на улице Карамзина в Новороссийске. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 16:38.

К месту пожара в течение пяти минут прибыли пожарные — 15 человек и 5 единиц техники. Спасатели эвакуировали 78 человек и принялись за тушение пожара в квартире. Площадь возгорания составила 30 кв. метров.

В 17:05 квартиру полностью потушили, при пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: фура загорелась на ходу на трассе Джубга — Сочи.