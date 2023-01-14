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Фура загорелась на ходу на трассе Джубга — Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fura-zagorelas-na-hodu-na-trasse-dzhubga-sochi
Фура загорелась на ходу на трассе Джубга — Сочи
Фото t.me/krddtp1

Большегруз с прицепом загорелся 14 января на федеральной дороге возле санатория в Лазаревском районе Сочи. Сообщение пожарным о происшествии поступило в 10:52.

Кабина фуры выгорела полностью, прицеп — наполовину. Большегруз вспыхнул в движении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Предварительно, причиной возгорания в моторе могло стать короткое замыкание. Транспортное средство потушили, никто не пострадал.

Читайте также: в центре Краснодара посреди дороги загорелся автомобиль.

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