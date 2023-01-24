В Новороссийске из-за обрыва контактной сети троллейбусы перестали ходить в Шесхарис
Происшествия
24.01.2023 09:18
В ночь на 24 января в городе-герое негабаритным грузом оборвали контактную сеть троллейбусов.
Из-за этого троллейбусы № 10 временно перестали ходить в микрорайон Шесхарис. По словам очевидцев, сейчас они едут через улицу Тихоступа.
Сотрудники МУП «МПТН» ведут восстановительные работы. На месте работают две бригады, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.
Читайте также: новую троллейбусную линию построят в Новороссийске. Ее планируют оборудовать на улице Цезаря Куникова. Она свяжет проспект Дзержинского и улицу Малоземельскую.
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