В Новороссийске из-за обрыва контактной сети троллейбусы перестали ходить в Шесхарис

В ночь на 24 января в городе-герое негабаритным грузом оборвали контактную сеть троллейбусов.

Из-за этого троллейбусы № 10 временно перестали ходить в микрорайон Шесхарис. По словам очевидцев, сейчас они едут через улицу Тихоступа.

Сотрудники МУП «МПТН» ведут восстановительные работы. На месте работают две бригады, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

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