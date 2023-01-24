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В Новороссийске из-за обрыва контактной сети троллейбусы перестали ходить в Шесхарис

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-obryva-kontaktnoj-seti-trollejbusy-perestali-hodit-v-shesharis
В Новороссийске из-за обрыва контактной сети троллейбусы перестали ходить в Шесхарис
Фото газеты "Новороссийский Рабочий"

В ночь на 24 января в городе-герое негабаритным грузом оборвали контактную сеть троллейбусов.

Из-за этого троллейбусы № 10 временно перестали ходить в микрорайон Шесхарис. По словам очевидцев, сейчас они едут через улицу Тихоступа.

Сотрудники МУП «МПТН» ведут восстановительные работы. На месте работают две бригады, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

Читайте также: новую троллейбусную линию построят в Новороссийске. Ее планируют оборудовать на улице Цезаря Куникова. Она свяжет проспект Дзержинского и улицу Малоземельскую.

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