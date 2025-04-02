В Новороссийске из-за нарушений приостановили работу нефтеналивного причала

Такое решение приняли по итогам внеплановой выездной проверки, организованной Ространснадзором.

Работу 8-го нефтеналивного причала Новороссийского морского торгового порта, входящего в группу «Транснефть», приостановили на 90 дней из-за выявленных нарушений. Устранить их компания должна до 30 июня.

Подобные внеплановые проверки сейчас проводят в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов. Поводом для них стало крушение танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Специалисты проверяют, как в портах выполняют требования по предотвращению загрязнения Черного моря нефтью и нефтепродуктами, сообщает пресс-служба ПАО «Транснефть».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Каспийский Трубопроводный Консорциум временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства после проверки. Проверку провела Федеральная служба по надзору в сфере транспорта с 27 по 31 марта 2025 года.

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