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В Новороссийске из-за найденной 100-килограммовой авиабомбы эвакуировали людей

Происшествия
07.10.2022 13:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-najdennoj-100-kilogrammovoj-aviabomby-evakuirovali-lyudej
В Новороссийске из-за найденной 100-килограммовой авиабомбы эвакуировали людей
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Авиационный снаряд обнаружили утром 7 октября на строительной площадке на улице Рубина при проведении земляных работ.

Выяснилось, что это авиабомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. В связи с этим приостановили работу двух социально значимых объектов. Людей эвакуировали. Место обнаружения оцепили сотрудники полиции.

В ближайшее время взрывоопасный предмет уничтожат. На месте работают спасатели и сотрудники оперативных служб. Ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с нахождением взрывоопасного предмета на части территории Новороссийска ввели режим «Чрезвычайная ситуация». До уничтожения боеприпаса будет ограничено движение транспорта по улице Коммунистической и приостановлена работа находящихся рядом организаций.

Городская поликлиника № 1 временно будет принимать пациентов по адресу: Анапское шоссе, 1/3, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: в Новороссийске 30 сентября жителей попросили уйти из квартир из-за плановых взрывов бомб времен войны.

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