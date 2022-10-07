В Новороссийске из-за найденной 100-килограммовой авиабомбы эвакуировали людей

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Авиационный снаряд обнаружили утром 7 октября на строительной площадке на улице Рубина при проведении земляных работ.

Выяснилось, что это авиабомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. В связи с этим приостановили работу двух социально значимых объектов. Людей эвакуировали. Место обнаружения оцепили сотрудники полиции.

В ближайшее время взрывоопасный предмет уничтожат. На месте работают спасатели и сотрудники оперативных служб. Ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с нахождением взрывоопасного предмета на части территории Новороссийска ввели режим «Чрезвычайная ситуация». До уничтожения боеприпаса будет ограничено движение транспорта по улице Коммунистической и приостановлена работа находящихся рядом организаций.

Городская поликлиника № 1 временно будет принимать пациентов по адресу: Анапское шоссе, 1/3, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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