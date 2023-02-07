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В Новороссийске из-за энергоаварии без света остались жители трех сел

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-treh-sel
В Новороссийске из-за энергоаварии без света остались жители трех сел
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным краевого оперштаба, в Новороссийске 7 февраля произошло аварийное отключение энергоснабжения в селах Цемдолина, Борисовка и Большие Хутора.

В Цемдолине и в Борисовке без света остались жители улиц Центральной, Свободы, Православной, Пиленко, Лимонной, Гиацинтовой, гора Великая, Агатовой, Чапаева, Гранатовой, Гоголя, Демяника и Аметистовой. Эту аварию устранили, осталось подключить одну подстанцию.

Без электроэнергии остаются жители улицы Головань и переулков Мальского и Майского в селе Большие Хутора. Ориентировочное время восстановления электроэнергии — 1,5 часа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске из-за урагана рекомендовали не отправлять детей в школы. За прошедшие сутки из-за ураганного ветра в городе произошло более 100 аварийных отключений электричества, отключения затронули все внутригородские районы. Произошел прорыв воздушного трубопровода. Ветер повредил 13 кровель, повалило 25 деревьев.

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