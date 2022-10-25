В Новороссийске из подпольной нарколаборатории изъяли 700 граммов мефедрона

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские получили оперативную информацию о том, что 30-летний житель Новороссийска может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

При проверке сведения подтвердились. В недостроенном доме подозреваемого провели обыск и нашли нарколабораторию. Из нее изъяли прекурсоры и химические реагенты для изготовления наркотиков, упаковку, сим-карты и более 700 г мефедрона.

Наркотики злоумышленник планировал распространять в городе через закладки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

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