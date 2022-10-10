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В Гулькевичском районе двое приятелей дома открыли нарколабораторию

Происшествия
10.10.2022 10:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gulkevichskom-rajone-dvoe-priyatelej-doma-otkryli-narkolaboratoriyu
В Гулькевичском районе двое приятелей дома открыли нарколабораторию
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Подозреваемых в покушении на производство и сбыт крупной партии «синтетики» транспортные полицейские задержали на станции Кавказская при проверке оперативной информации.

По данным следствия, двое местных жителей 34 и 30 лет организовали в доме нарколабораторию. Мужчины закупали через интернет химические реагенты и скачивали видео с описанием изготовления наркотиков. Продукцию подозреваемые расфасовывали для продажи через «закладки» на территории Краснодарского края.

При обыске в доме одного из злоумышленников полицейские обнаружили свыше 100 г «синтетики». В ходе дальнейшего расследования оперативники изъяли еще 20 «закладок». В них было еще около 50 г наркотика. Экспертиза установила, что изъятое вещество является мефедроном, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время они находятся под стражей.

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