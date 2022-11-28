В Новороссийске из моря достали обессиленного оленя, отплывшего на километр от берега

Видео канала «Кубань 24»

Уже второго за неделю оленя спасли у берегов Черного моря.

Профессиональный спасатель Максим Марчук 26 ноября вышел прокатиться на лодке и заметил обессиленное парнокопытное. Мужчина сумел самостоятельно погрузить его в лодку и отвезти на берег. Там он вызвал специалистов Утришского заповедника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе спасли самку оленя, загнанную собакой в море.