В Анапе спасли самку оленя, загнанную собакой в море
Происшествия
24.11.2022 11:15
Житель поселка Малый Утриш 12 ноября во время прогулки заметил, что в 500 м от берега в море плывет оленуха. Он сразу позвонил инспектору местного заповедника.
Госинспектор «Утриша» на служебном катере вышел в море, приблизился и стал направлять самку оленя к берегу. Испуганное животное едва не попало в рыболовные сети. Подплывая к берегу, оленуха увидела собаку и снова поплыла в море. После часа усилий операция по спасению завершилась успешно.
По словам экспертов, бродячие собаки — одна из главных угроз фауне заповедника. Псы собираются в стаи и охотятся на диких животных, пишет «Анапское Черноморье».
Читайте также: в Апшеронском районе завелись лисы-попрошайки.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
- В Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус»
- В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
- В Сочи будут судить приезжего мужчину, который застрелил прораба на стройке