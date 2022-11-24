В Анапе спасли самку оленя, загнанную собакой в море

Видео t.me/anapanovosti

Житель поселка Малый Утриш 12 ноября во время прогулки заметил, что в 500 м от берега в море плывет оленуха. Он сразу позвонил инспектору местного заповедника.

Госинспектор «Утриша» на служебном катере вышел в море, приблизился и стал направлять самку оленя к берегу. Испуганное животное едва не попало в рыболовные сети. Подплывая к берегу, оленуха увидела собаку и снова поплыла в море. После часа усилий операция по спасению завершилась успешно.

По словам экспертов, бродячие собаки — одна из главных угроз фауне заповедника. Псы собираются в стаи и охотятся на диких животных, пишет «Анапское Черноморье».

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