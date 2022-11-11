Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Апшеронском районе завелись лисы-попрошайки

Общество
11.11.2022 21:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-zavelis-lisy-poproshajki
Видео канала «Кубань 24»

Животные стали попрошайничать на дороге близ поселка Мезмай.

Водители их уже прикормили. Активно общаются с ними. Хищницы нашли с людьми общий язык. Действиями намекают на то, что осенняя охота — дело нелегкое, неудачи заставляют выходить к людям. Те, в свою очередь, проявляют отзывчивость.

В Апшеронских лесах, тем временем, перед скрытыми камерами появляются другие животные. В кадр попали енот и зеленый дятел. Третий зверь, попавший в объектив, похож на Кавказского лесного кота, который занесен в Красную книгу.

Читайте также: в природном заказнике «Кавказский» выпустили на волю 15 европейских ланей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Абинске пьяный мужчина на глазах у своих детей перерезал горло щенку
  2. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях