В Апшеронском районе завелись лисы-попрошайки

Видео канала «Кубань 24»

Животные стали попрошайничать на дороге близ поселка Мезмай.

Водители их уже прикормили. Активно общаются с ними. Хищницы нашли с людьми общий язык. Действиями намекают на то, что осенняя охота — дело нелегкое, неудачи заставляют выходить к людям. Те, в свою очередь, проявляют отзывчивость.

В Апшеронских лесах, тем временем, перед скрытыми камерами появляются другие животные. В кадр попали енот и зеленый дятел. Третий зверь, попавший в объектив, похож на Кавказского лесного кота, который занесен в Красную книгу.

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