В Новороссийске ищут водителя, который сбил подростка на переходе

В горбольницу Новороссийска 9 апреля обратился 17-летний подросток. Он рассказал, что получил травму, когда его сбил автомобиль.

Установили, что 9 апреля около 9:30 водитель неустановленного автомобиля ехал по улице Героев Десантников со стороны Малоземельской в сторону проспекта Ленина. Он сбил подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места ДТП.

«Если вы стали свидетелем данного происшествия или обладаете достоверной информацией о данном факте, Вам необходимо обратиться по телефону 26-02-02 дежурная часть. Конфиденциальность гарантирована», — сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Новороссийску.

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