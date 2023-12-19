В Новороссийске ищут пропавшего мужчину, вышедшего в море на резиновой лодке

Накануне местный житель отправился в море с берега в районе Мысхако и перестал выходить на связь.

Пропавшего мужчину уже начали искать. Береговую отмель осматривают пограничники.

Моряков и местных жителей попросили сообщить в полицию при обнаружении пропавшего мужчины или резиновой лодки в море.

По словам замглавы местной администрации Олега Квасова, последние дни море не штормит, поэтому шансы на благополучное возвращение пропавшего жителя достаточно велики, сообщает «Наша газета Новороссийск».

Читайте также: два автомобиля затонули в горной реке на Кубани, водитель пропал без вести. Инцидент произошел днем 10 декабря в станице Крепостной Северского района.