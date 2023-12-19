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В Новороссийске ищут пропавшего мужчину, вышедшего в море на резиновой лодке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-ishhut-propavshego-muzhchinu-vyshedshego-v-more-na-rezinovoj-lodke
В Новороссийске ищут пропавшего мужчину, вышедшего в море на резиновой лодке
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Накануне местный житель отправился в море с берега в районе Мысхако и перестал выходить на связь.

Пропавшего мужчину уже начали искать. Береговую отмель осматривают пограничники.

Моряков и местных жителей попросили сообщить в полицию при обнаружении пропавшего мужчины или резиновой лодки в море.

По словам замглавы местной администрации Олега Квасова, последние дни море не штормит, поэтому шансы на благополучное возвращение пропавшего жителя достаточно велики, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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