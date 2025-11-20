В Новороссийске ищут подозреваемого в поджоге покрышки в подъезде многоэтажки

Сообщения о том, что один из жителей дома на улице Овражной, 35 в Цемдолине, поджег автомобильную покрышку на первом этаже подъезда, появились 19 ноября.

Как сообщают местные СМИ, пожар произошел в воскресенье, 16 ноября. Отмечается, что возгорание устроил один из квартиросъемщиков, который пропал после случившегося.

По словам жителей дома, огонь до приезда пожарных они тушили самостоятельно, в результате их соседи с третьего этажа госпитализированы с ожогами. Уточняется, что, этот же мужчина ранее облил машинной смазкой автомобиль и лавочку и поджег.

В полиции организовали проверку. Сейчас правоохранители ждут результаты пожарной экспертизы и устанавливают местонахождение предполагаемого поджигателя, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

