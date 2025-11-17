В Белореченском районе грабители избили двух мужчин и подожгли их дом

Правоохранители по горячим следам задержали двух мужчин, которые ночью 17 ноября ворвались в частный дом на улице Школьной в хуторе Новогурийском.

По данным следствия, злоумышленники в масках напали на хозяев домовладения — двух братьев, избили их и потребовали отдать деньги. Не найдя наличных и ценностей, нападавшие облили дом и хозпостройку горючей жидкостью, подожгли их и скрылись.

Соседи вызвали пожарных на место происшествия. Пострадавших госпитализировали с травмами и ожогами различной степени тяжести.

«Полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемых и задержали их недалеко от дома потерпевших. Злоумышленники вернулись на место преступления из любопытства. Их заключили под стражу. Ведется следствие», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Нападавшими оказались жители поселка Проточного. Против них возбудили уголовное дело о разбое. Теперь мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани мужчина пробрался ночью в чужой дом и напал с ножом на пенсионерку.

Подпишись, здесь всегда интересно.