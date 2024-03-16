В Новороссийске ищут мужчину, который выиграл машину в игре во время выборов
Житель города-героя выиграл автомобиль в интернет-игре, которую с 15 по 17 марта проводит администрация Новороссийска.
Горожане могут выиграть автомобили, смартфоны, планшеты, электросамокаты, музыкальные колонки и многое другое.
Счастливый обладатель автомобиля определился в одном из розыгрышей 16 марта — в 12:00. Но связаться с победителем не удалось, ему не смогли дозвониться.
Сейчас попытки сообщить победителю радостную новость продолжаются, отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Интернет-игра с призами доступна только жителям Новороссийска. Для участия нужно зарегистрироваться на специальном сайте.
В этот день — 16 марта — пройдет еще два розыгрыша в 15:00 и 18:00, призы будут вручать в 19:00 на морском вокзале.
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