Строитель из Сочи выиграл 100 млн рублей в моментальную лотерею

Билет Азер Мусаев купил в сентябре — он зашел в фирменный магазин в Сочи и впервые решил купить билет.

Мужчина на месте стер защитный слой и узнал, что выиграл рекордный суперприз — 100 млн рублей. Счастливым для победителя стал билет стоимостью 500 рублей.

«Я выбрал сначала два билета. Они оказались без выигрыша. Купил третий и думаю: «Дай, напоследок попробую». Начал стирать монеткой игровое поле. В верхней строчке увидел 5 млн. Обрадовался, дальше не стал проверять и решил, что выиграл эту сумму. Когда протянул билет продавцу, и она проверила его, выяснилось, что я крупно ошибся в меньшую сторону и на самом деле выиграл 100 млн. Честно говоря, поверилось не сразу», — рассказал победитель.

Мужчина долгие года работает строителем, всего добивается своим трудом. У него большая семья — крупным выигрышем он поможет своей семье, обустроить жилье, обновит автомобиль и устроит пышную свадьбу своему сыну.

После работы мужчина проводит время с близкими, любит смотреть футбол. Он много путешествовал по России, странам СНГ и Кавказу, сейчас часто бывает на родине в Азербайджане, сообщает пресс-служба «Столото».

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