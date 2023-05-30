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Семья предпринимателей из Новороссийска выиграла в лотерею более 25 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/semya-predprinimatelej-iz-novorossijska-vyigrala-v-lotereyu-bolee-25-mln-rublej
Семья предпринимателей из Новороссийска выиграла в лотерею более 25 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Розыгрыш 77065-го тиража государственной лотереи «Забава от Русского лото» состоялся 20 мая.

В лотерее был разыгран многомиллионный суперприз — 25,6 млн рублей. Выигрыш достался супругам из Новороссийска. По словам победительницы, она купила билет в мобильном приложении и отметила свою любимую комбинацию чисел, но затем одно число она изменила.

Оба супруга занимаются бизнесом. Пара вместе с родственниками более 10 лет развивает свой бренд гелей-лаков для ногтей. В семье двое детей. За счет выигрыша супруги планируют погасить ипотеку и вложить деньги в расширение семейного бизнеса, а также съездить в путешествие на Мальдивы, сообщает пресс-служба «Столото».

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