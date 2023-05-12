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Футболист из Сочи получил в подарок 2 млн рублей, которые выиграла в лотерее его бабушка из Омска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/futbolist-iz-sochi-poluchil-v-podarok-2-mln-rublej-kotorye-vyigrala-v-loteree-ego-babushka-iz-omska
Футболист из Сочи получил в подарок 2 млн рублей, которые выиграла в лотерее его бабушка из Омска
Фото pxhere.com

Роман Экзарян планирует потратить эти деньги на свой первый автомобиль. Также он поделится оставшимися средствами с родными и сделает приятный подарок щедрой бабушке.

«Несмотря на разницу во времени в Омске и Сочи, бабушка позвонила и сказала, что выиграла для меня 2 млн рублей», — поделился внук победительницы лотереи.

По его словам, кроме любимой бабули, никто из его родных никогда не участвовал в лотереях, поэтому семья сперва не поверила в такую удачу.

«Осознание пришло, когда слетали за билетом в Омск и самостоятельно его проверили. С того дня все начали покупать билеты по примеру бабушки», — рассказал Роман Экзарян.

Молодой человек занимается футболом уже 11 лет, играет в сборной Сочи и участвует в чемпионатах Краснодарского края. Скоро он получит водительское удостоверение и сядет за руль собственной машины, сообщает пресс-служба «Русского лото».

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