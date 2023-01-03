Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более 75,5 млн рублей выиграли жители Краснодарского края в новогодней лотерее

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-75-5-mln-rublej-vyigrali-zhiteli-krasnodarskogo-kraya-v-novogodnej-loteree
Более 75,5 млн рублей выиграли жители Краснодарского края в новогодней лотерее
Фото Romi_Lado, pixabay.com

Розыгрыш более 2,5 млрд рублей проходил в 1473 тираже «Русского лото».

На первом месте по сумме выигрышей оказалась Нижегородская область – 1 млрд 25 млн 349 тыс. 638 рублей. При этом один из счастливчиков выиграл «Новогодний миллиард». Билет, выигравший 1 млрд рублей, был приобретен в подарочном наборе из пяти билетов на розыгрыш.

На втором месте по общей сумме выигрышей Москва и Московская область – 436 млн 998 тыс. 909 рублей. На третьей строчке Санкт-Петербург и Ленинградская область – 84 млн 907 тыс. 347 рублей. Краснодарский край занял четвертое место – 75 млн 547 тыс. 55 рублей. Замыкает пятерку Свердловская область – 52 млн 895 тыс. 19 рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Столото».

Всего в Краснодарском крае приобрели 392 тыс. 411 выигрышных билетов «Новогоднего миллиарда». Четверо счастливчиков стали обладателями призов в 1 млн рублей и еще пятеро участников выиграли по 423 тыс. 729 рублей. Победители пока не обратились за выигрышами.

Читайте также: в Краснодарском крае пенсионер выиграл в лотерею почти 16 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка
Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка
Соцсети: в Анапе утром 31 декабря жители почувствовали землетрясение
Соцсети: в Анапе утром 31 декабря жители почувствовали землетрясение
Вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил
Вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Из-за аварии часть жителей в Прикубанском округе Краснодара осталась без света
Из-за аварии часть жителей в Прикубанском округе Краснодара осталась без света
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Более 300 жителей Новороссийска 1 января приняли участие в забеге трезвости
  4. В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
  5. В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
  6. Водка подорожала с 1 января в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях