Более 75,5 млн рублей выиграли жители Краснодарского края в новогодней лотерее

Розыгрыш более 2,5 млрд рублей проходил в 1473 тираже «Русского лото».

На первом месте по сумме выигрышей оказалась Нижегородская область – 1 млрд 25 млн 349 тыс. 638 рублей. При этом один из счастливчиков выиграл «Новогодний миллиард». Билет, выигравший 1 млрд рублей, был приобретен в подарочном наборе из пяти билетов на розыгрыш.

На втором месте по общей сумме выигрышей Москва и Московская область – 436 млн 998 тыс. 909 рублей. На третьей строчке Санкт-Петербург и Ленинградская область – 84 млн 907 тыс. 347 рублей. Краснодарский край занял четвертое место – 75 млн 547 тыс. 55 рублей. Замыкает пятерку Свердловская область – 52 млн 895 тыс. 19 рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Столото».

Всего в Краснодарском крае приобрели 392 тыс. 411 выигрышных билетов «Новогоднего миллиарда». Четверо счастливчиков стали обладателями призов в 1 млн рублей и еще пятеро участников выиграли по 423 тыс. 729 рублей. Победители пока не обратились за выигрышами.

Читайте также: в Краснодарском крае пенсионер выиграл в лотерею почти 16 млн рублей.