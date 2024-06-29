В Новороссийске инспекторы ГИБДД предотвратили пожар возле частных домов

Сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска были на маршруте патрулирования в станице Натухаевской и заметили, что горит куча мусора около жилых домов.

Огонь загорелся около жилых частных домов на прилегающей территории. Высота пламени достигала несколько метров, дальнейшее возгорание могло принести тяжелые последствия.

Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Виктор Симонов, лейтенант полиции Александр Батраков и лейтенант полиции Павел Овчаренко поехали в ближайшую пожарную часть, сообщили о пожаре, затем вернулись на место происшествия и помогли потушить пожар.

Благодаря оперативным действиям огонь был локализован, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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